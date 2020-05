AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı gündemi değerlendiriyor

Akit.com.tr canlı yayınında gazeteci Mehmet Özmen'in moderatörlüğündeki programda AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Türkiye ve dünya gündemini değerlendiriyor.

Özmen: Sayın vekilim koronavirüs sürecinde Ordu nasıl?

Taşçı:Ordu şimdi de her zaman güzel, Mevsim itibarıyla sıcaklıklar normal, fındıklar yeşillendi. Şelalelerin suları akmaya başladı. Ordu'da her bir ilçemizin birbirinden farklı özellikleri var. Her birinin mevsim özelliklerine göre değişik imkanları var. Çambalı, aybastı ilçelerinde kayak imkanı var kışın, insanlar yazın aybastıya akın akın geliyorlar. Gölköy'de doğal bir gölümüz var. Akkiş ilçemiz de gayet güzeldir. Ordu misafirperver bir şehrimizdir. Aybastı ilçesindeki Perşembe yaylası da ayrı bir güzelliği var. Her ilimizin ayrı bir güzelliği var. Ordu'da her çeşit yeşilin tonunu görebiliyorsunuz. İnşallah Türkiye daha iyi Ordu'yu tanıyacak. Ordu'da alt ve üst yapı olarak da yapmamız gerekenler var. Havalimanımız ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor.

Özmen: Turizim çalışmaları Ordu'da ne durumda?

Taşçı: Her yıl iç ve dış turizm olarak ramalara baktığımızda çok iyi bir konumda, turizmle ilgili standartların yakalanması açısından son 4-5 yıl içinde sayı 2 ile katlanarak gidiyor. Ordu'yu ziyaret edenler genelde Ordu doğumlu insanlarımız oluyor. Tahminen 700 bin civarında dışarıya göç var. Yaz aylarında ilçelerde nüfus artışı görülüyor.

Yine Avrupa'dan da turist geliyor. Valilik verilerine göre, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'dan gelenler var. Özellikle Arap turistler önemli bir sayı oluşturuyor. Yine bu turizmi artırmak için bize büyük görevler duşuyor. Ordu'da insanların gelir getirici bir noktada turizm bizim önemli bir hedefimizdir.

Tarım ve hayvancılığın büyümesi geriyor.

Koronavirüs sürecini yaşarken tarımın ve ormanın doğanın getirdiği zenginliklerin heba edilmesine gönlümüz razı olmaz. Karadeniz'den de daha fazla katmadeğeri olsun diye Norveç somonu yetiştirip dezinden istifade etmemiz gerekiyor. Hem balık üretiminde hem de turizmde gayret sarf etmemiz gerekiyor. Sularımızın ve ormanlarımızın bozulmamasına dikkat edelim.