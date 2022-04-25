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Ekonomi "AK Parti o mafyaya müsaade etmemeli"
Ekonomi

"AK Parti o mafyaya müsaade etmemeli"

Gıda fiyatları hakkındaki abartılı gazete manşetlerini işaret eden Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, "AK Parti bu manşetlere müsaade etmemeli. Daha doğrusu manşetlere değil, o mafyalara, çetelere müsaade etmemeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 15:15:00 -

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, fiyatların artması için meyve sebzeleri döken çeteler ve onların rezilliğinden beslenerek hükümet karşıtı abartılı manşetler atan muhalif medya organları da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

20 gün önce Milli Gazete, "20 yılda altın marula dönüştü" dedi. 20 TL olmuş marul. Pazar günü ben gittim, 8 lira. Şimdi ne diyeceğiz? “Büyük reis Tayyip Erdoğan 3 günde 20 liralık marulu 8 liraya indirdi” diye başlık mı atalım? Bunlar onu hak ediyorlar. Onu yapıyorlar. Hiçbir ilke, hiçbir ahlak kaidesi olmaksızın hemen atıyor manşeti Milli Gazete.

25 gün önce, patlıcanın 1 tanesi 1 lira 83 kuruşmuş. E ne oldu şimdi? 25 liradan indi 10 liraya. 10 lira şu an patlıcan. Yazabiliyor musun Milli Gazete? Şimdi, yaz aylarıyla birlikte daha da inecek bu fiyatlar.

Sözcü gazetesi de, “Elhamdulillah enflasyonda dünya ikincisi olduk” diye manşet atıyor. 3 günlük fiyatı, sanki kalıcı bir fiyatmış gibi veriyorlar.

Murat Alan ise, “Şimdi şöyle bir şey var; AK Parti şu manşetlerin atılmasına müsaade etmemeli. Bu manşetleri atacak adamlara değil, o mafyaya, o çeteye müsaade etmemeli. Dün de salatalık dökmüşlerdi. Bunlar bulunamayacak adamlar mı? Askeri operasyon mu düzenlemek lazım bulmak için?” diyerek, fiyatların artmasına neden olan grupları işaret etti.

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