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Biyografi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kimdir?
Biyografi

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-02-11 11:53:00 -
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kimdir?

11 Şubat 2024’de Hakk’ın rahmetine kavuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kimdir?

Fatma Baltacı, 22 Ekim 1981’de İstanbul Fatih ilçesinde doğdu. Aslen Trabzon'lu olan Baltacı orta ve lise ögrenimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

Meslek edinme adına Moda-Giyim-Tasarım eğitimi aldı. 2007-2014 yılları arası tekstil sektöründe Yönetici-Stilist olarak çalıştı. Sonrasında İlahiyat fakültesine başladı.

Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim başkanlığı ile başlayıp 2016-2023 yılları arası İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile ara vermeden devam etti.

İl yönetim kurulu üyesi olarak teşkilatın çeşitli komisyon ve birimlerinde görev aldı. (Teşkilat komisyonu, Ar-Ge, Tantım Medya, Shib-AK bülten sorumluluğu, Siyaset Akademisi eğitimi, İl kadın kolları İnsan Hakları Birim Başkanlığı)

İngilizce ve Arapça bilen Baltacı, son olarak Sekreterya Birim Başkanlığı görevini yürütüyordu. İstinye Üniversitesi Adalet 2. sınıf öğrencisi olan Baltacı, evliydi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya AK Parti İstanbul İl Binası önünde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Baltacı 11 Şubat 2024 yılında vefat etti.

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