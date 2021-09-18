AK Parti hizmette, CHP israfta yarışıyor!

Ankara Büyükşehir ve Altındağ Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz tarafından hazırlanan 2019-2020 yılı Nüfusu 100 bin ve üzerindeki Ankara Metropol ilçelerin Bütçe sonuçlar raporunda, Ankara’da bulunan 10 belediye başkanının 2019-2020 yılı yatırım performansları incelendi. Söz konusu raporda CHP’li Çankaya ve Yenimahalle belediyelerinin, AK Partili belediyelere göre bölgelerine daha az yatırım yapması dikkatlerden kaçmadı. Yenimahalle Belediyesi’nin 2019 yılında yatırım gideri 66 Milyar 997 Milyon 448 Bin 11 TL ile yüzde 13,29’luk bir harcama oranına sahipken bu rakam 2020 yılında 41 Milyar 023 Milyon 870 Bin 57 TL’ye düşerek toplam harcama oranına yüzde 7,39 olarak yansıdı. Ankara’nın en büyük ilçesi olan ve CHP’li Alper Taşdelen’in yönettiği Çankaya Belediyesi’nde ise 2019 yılında 52 Milyar 762 Milyon 861 Bin 65 TL olurken, Yenimahalle Belediyesi’nin de altında kalan Çankaya Belediyesi yüzde 7,10’luk harcama oranına sahip oldu. 2020 yılında ise bu oran yine 41 Milyar 088 Milyon 701 Bin 05 TL ile yüzde 5.34’lük bir harcama oranı ile yine Yenimahalle Belediyesi’nin altında kaldı.

AK Partililer birbirleriyle yarıştı

Söz konusu raporda AK Partili Altındağ Belediyesi 2019 yılında 97 Milyar 613 Milyon 613 Bin 65 TL ile yüzde 29,62’lik bir harcama oranı yakalarken 2020 yılında ise, 97 Milyar 438 Milyon 830 Bin 25 TL ile yüzde 27,75 harcama oranı yaptığı görülüyor. Sincan Belediyesi de 2019 yılında 80 Milyar 445 Milyon 313 Bin 12 TL yatırım yaparak yüzde 26,44’lük harcama oranı yaptı. 2020 yılında ise Sincan Belediyesi, 57 Milyar 584 Milyon 440 Bin 99 TL yatırım ile yüzde 18,48’lik harcama oranına sahip oldu. Mamak Belediyesi de 2019 yılında yüzde 21,47 harcama oranı ile 73 Milyar 367 Milyon 298 Bin 85 TL harcama yaptı. 2020 yılında da yüzde 21.03 harcama oranı yapan Mamak Belediyesi toplamda 81 Milyar 413 Milyon 460 Bin 58 TL yatırım yaptı. Tabloda yer alan diğer belediyelere bakıldığı zaman CHP’li belediyelere nazaran, AK Partili belediyelerin hizmette birbirleri ile yarıştığı görüldü.

Yavaş verdiği sözleri tutmadı

Diğer yandan, seçimden önce vatandaşa birçok vaatte bulunan ve “Dünya Başkent Ödülü” aldım diye her yerde reklam yapan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, özellikle 5 yıl içerisinde 58 km metro yapacağının sözünü vermişti. Ancak görev süresi üzerinden neredeyse 30 ay geçmesine rağmen 1 metre dahi metro hattı yapmadı. Bu konuda herhangi bir adım atmayan Yavaş, “Ulaştırma Bakanlığı metro yapmamızı engelliyor” diyerek kendini savunmaya çalışmıştı.

