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Aktüel

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 00:10:59 -
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi taburcu edildi

HATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi.

Şanverdi, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay Devlet Hastanesi'nde bir süredir gördüğü Kovid-19 tedavisinin tamamlandığını belirtti.

Yapılan test sonucunun negatif çıkması üzerine taburcu edildiğini aktaran Şanverdi, ''14 günlük izole sürecini evde geçirmemizin ardından hastalığın etkilerinden inşallah tamamen kurtulmuş olacağız. Hastalığı kolay atlatmam konusunda büyük özveri gösteren Hatay İl Sağlık Müdürüne, Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bizleri arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş’a, bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza, milletvekili arkadaşlarıma, akraba ve dostlarıma; sosyal medya üzerinden mesaj gönderen ve dualarında bizleri hatırlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. İnsanlığın bu pandemi sürecinden bir an önce kurtulması temenni ve duasıyla herkese sağlıklı günler dilerim.'' ifadesini kullandı.

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