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AK Parti Grup Başkanvekili'nden erken seçim açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, erken seçim kararını, "Türkiye için hayırlı, uğurlu olsun. Yeni sisteme ülkemizin bir an önce geçmesi açısından 24 Haziran tarihi önemlidir." şeklinde değerlendirdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:13
AK Parti Grup Başkanvekili'nden erken seçim açıklaması!

Muş, erken seçim kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, kanunlarda, seçim kararı alındıktan sonra seçimin ne kadar süre içerisinde yapılacağının belli olduğunu söyledi.
Seçim tarihi olarak açıklanan 24 Haziran tarihinin de şu anda uygulanan hukuk sistemine göre uygun bir tarih olduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:
"Seçim tarihi için, erken veya geç demeden ziyade... Bu seçim kararı alınmıştır, Türkiye için hayırlı, uğurlu olsun. Yeni sisteme ülkemizin bir an önce geçmesi açısından 24 Haziran tarihi önemlidir. Türkiye önemli bir referandum gerçekleştirmiştir, yeni bir sisteme geçmiştir. Bu sistem tam olarak, ilk seçimden sonra uygulanacaktı. Dolayısıyla 24 Haziran'da seçim yapılması ile beraber sistem, tam anlamıyla işlemeye başlayacaktır ve Türkiye yeni bir yönetim modeli ile tanışmış olacaktır. Türkiye'nin meseleleri ve sorunları ile çok daha etkin mücadele ve bu sorunların çözümü ile alakalı çok daha iyi çözümler ortaya koyabilecek bir yönetim şekli işlemeye başlayacaktır."

SEÇİME HAZIRIZ

Mehmet Muş, "AK Parti seçime hazır mı?" sorusuna, "AK Parti her zaman seçime hazırdır; partimiz, teşkilatlarımız seçime hazırdır. AK Parti'nin hazırlık konusunda hiçbir eksiği bulunmamaktadır. Teşkilatlarımızın; mahalle teşkilatından genel merkeze kadar hepsi hazırdır." yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:13
  1. Mehmet Muş
  2. AK Parti

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