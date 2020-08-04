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Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Lübnan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:19:57 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Lübnan'a taziye mesajı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Lübnan halkına, başkent Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlama dolayısıyla başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beyrut'ta meydana gelen patlamayı kardeş Türkiye olarak bizler de yüreğimizde hissettik.

Yaşanan faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız."

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