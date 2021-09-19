AK Parti açıkladı! İşte masadaki son anket

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın oy oranına ilişkin yaptırdıkları anket sonuçlarını paylaştı. Zaman zaman gerileme ve ilerleme olsa da iddia edildiği gibi yüzde 38'in altına hiç inilmediğini belirten Dağ, "Şu anda AK Parti'nin oy oranı 40-41 civarında. Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaşan Dağ, oy oranlarının bahsedildiği gibi bir düşüş içinde olmadığını söyledi.

Manipülasyon yapıyorlar

"AK Parti eski desteğini kaybetti mi? Oylarınızda bir gerileme olduğunu gözlemliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Dağ, "AR-GE Başkanlığım döneminde hiç duymadığım anket firmaları son bir senedir peydahlandı. Manipülasyon yapıyorlar. Biz sonuç olarak bunların araştırmasını yapıyor ve görüyoruz" dedi.

AK Parti yüzde 42

Dağ, AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçlarını şu sözlerle aktardı:

Biz 2018'de yüzde 42 almıştık. Cumhurbaşkanımız yüzde 53 almıştı. Biz bunun 40, 41, 42 civarında gittiğini görüyoruz.

Cumhur İttifakı yüzde 50

Zaman zaman gerileme oldu, ilerleme oldu. Bunların sebebini de biliyoruz. En fazla 3-4 puan gerileme oldu. 38'in altına hiç inmedi. Şu anda 40, 41 civarında. Cumhur İttifakı şu anda 50'nin üzerinde. Hedefimiz 2018 seçimlerinden daha fazla oyla ipi göğüslemek.