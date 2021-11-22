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Spor Ajax maçına Bosnalı hakem
Spor

Ajax maçına Bosnalı hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 13:51:00 - 2021-11-22 13:58:25
Ajax maçına Bosnalı hakem

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

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