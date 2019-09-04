0553 313 94 23

Aileler birleşmeli

HDP'ye tepki gösteren anne sayısı gün geçtikçe artarken, Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulvasi Yaz, "Diğer aileler de bundan sonra aynı şekilde devam etmelidir. Bütün mağdur ailelerin birleşerek bu mücadeleyi devam ettirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:42
Aileler birleşmeli

 Oğuzhan  Gültekin  Ankara 

Bütün aileler HDP’nin, terör örgütü PKK’nın merkezi olduğunu biliyor” diyen Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulvasi Yaz, “Ailelerin doğru adreste olduklarını düşünüyorum. Diğer aileler de bundan sonra aynı şekilde devam etmelidir. Bütün mağdur ailelerin birleşerek bu mücadeleyi devam ettirmesi gerekiyor” diye konuştu.

Doğru adresteler

PKK, dağa çocukları kaçırıyor ve aileler HDP İl Başkanlığı önünde oturuyorlarsa bir durup düşünmek lazım” diye konuşan Avukat Cüneyt Toraman, “Eğer diğer anneler de çocuklarını terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak istiyorsa HDP İl Başkanlığı önlerine gitsinler, birleşsinler, seslerinin daha gür çıkmasını sağlasınlar. Hacire Ana da, Fevziye Çetinkaya da doğru adrese gittiler. Bu sorun HDP ile ittifak yapanlara da sıçrayacaktır” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:42
  1. Ankara
  2. Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulvasi Yaz
  3. Avukat Cüneyt Toraman
  4. HDP İl Başkanlığı
  5. PKK
  6. HDP
  7. Hacire Ana
  8. Fevziye Çetinkaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 737’ye yükseldi
    1. Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45..
    2. Başkan Dutlulu, Ulucami Mahallesini..
    3. İzmir Tarih Mobil Uygulaması için halk..
    4. İçişleri Bakanlığı: "Yılbaşından bu..
    5. Şişli'de hafif ticari araç kaldırıma..
    6. Çankaya’dan ilk Diyanet İşleri Başkanı..
    7. Fenerbahçe, Jerome Boateng'i reddetti!
    8. Türkiye-Çekya İş Forumu
    9. Almanya'da bileşik PMI, ağustosta..
    10. Gazetecilerden tayını çıkan paşaya..
    11. Günyüzülü şampiyon halterci..
    12. İran, Avrupa'nın kredi teklifini..
    13. Omuzuna saplanan korkuluk demiri ile..
    14. Nihat Genç'ten çok konuşulacak sözler:..
    15. İzmir’de toplu ulaşıma Fuar düzenlemesi
    16. Kadına şiddet konusuna dilek ağacında..
    17. Korgeneral Öngay’dan Vali Ali..
    18. Otomobille çarpışan kamyon yolun karşı..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan Mardin şehidi için..
    20. İşkence yapıp kanıyla yazı yazdılar!
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi