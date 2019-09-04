Aileler birleşmeli

Oğuzhan Gültekin Ankara

“Bütün aileler HDP’nin, terör örgütü PKK’nın merkezi olduğunu biliyor” diyen Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulvasi Yaz, “Ailelerin doğru adreste olduklarını düşünüyorum. Diğer aileler de bundan sonra aynı şekilde devam etmelidir. Bütün mağdur ailelerin birleşerek bu mücadeleyi devam ettirmesi gerekiyor” diye konuştu.

Doğru adresteler

“PKK, dağa çocukları kaçırıyor ve aileler HDP İl Başkanlığı önünde oturuyorlarsa bir durup düşünmek lazım” diye konuşan Avukat Cüneyt Toraman, “Eğer diğer anneler de çocuklarını terör örgütü PKK’nın elinden kurtarmak istiyorsa HDP İl Başkanlığı önlerine gitsinler, birleşsinler, seslerinin daha gür çıkmasını sağlasınlar. Hacire Ana da, Fevziye Çetinkaya da doğru adrese gittiler. Bu sorun HDP ile ittifak yapanlara da sıçrayacaktır” dedi.