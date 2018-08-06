Aile STK’larından Akit’e teşekkür yağmuru

Aile birliğini hedef alan kökleşmiş sorunların son bulmasını sağlayan Akit Medya Grubu’na aile STK’larından teşekkür yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı’nda nafakanın süreli hale getirileceği ve çocuk icrası ayıbına son verileceğini duyurması sonrası peş peşe açıklamalar yayınlayan aile STK’ları, bu uygulamaların meydana getirdiği mağduriyetleri kamuoyunun gündemine taşıyan ve devlet mekanizmasının harekete geçmesini sağlayan Akit’e şükranlarını sundu.

AİLELER SEVİNÇLİ

400 maddenin yer aldığı 100 Günlük Eylem Planı icraat programında, Adalet Bakanlığı kapsamında hayata geçirilecek projeler arasında süresiz nafaka ve çocuk haczine de yer verildi. Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen “çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki” tesisinin icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aile Hakları Platformu, Dünya Çocuk Hakları Derneği, Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu, Türkiye Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği, Babalar ve Çocuklar Derneği, Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği, Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamalarda, mağduriyetlerin kaynağı olan süresiz nafaka ve çocuk haczi konusunda Akit’in haberlerinin etkisinin büyük olduğu belirtilerek Akit Medya Grubu’nun yayınları ile tarihe geçeceği ifade edildi.

AKİT’E VE BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Aile Hakları Platformu ve Dünya Çocuk Hakları Derneği’nin yazılı açıklamasında, düzenlemelerin olumlu olduğu ve uzun yıllar sonra aile lehine bir düzenleme yapılacağı ifade edildi. Başkan Adem Çevik tarafından yayınlanan açıklamada, “Önce aile demezsek ailemiz de devletimiz de elimizden gider.Geçmişte emperyalistlerin baskısıyla çıkarılan ve yıllardır uygulanan hukuki düzenlemeler arasında yer alan süresiz nafaka ve çocuk haczinin son bulması ailelerin kazanımıdır. Ayrıca ailelerimize tehdit oluşturan tüm kanunlar acilen kaldırılmalı veya ıslah edilmelidir.” denildi. Açıklamada şu sözler yer aldı: “6284 sayılı kanunun yıkıcı etkisinin giderilmesini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bekliyoruz. Boşanma sonrası oluşan velayet sorunu, velayetin erkeğe verilerek giderilebilir. Olmayacaksa da ortak velayet uygulamasının getirilmesini talep ediyoruz. Akit Medya Grubu’nun aile konusundaki faydalı hizmetlerinden dolayı tüm emekçilerini tebrik ediyor, nafaka ve çocuk haczi konusunda ailelerin elde ettiği kazanımda öncü rol oynadıklarından dolayı kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz.”

SIRADA 6284 VAR

Türkiye Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği’nden Başkan Yardımcısı Mehmet Medeni Kemaloğlu’nun konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ailelerin üzerinde demoklesin kılıcı gibi çeyrek asırdır sallanan süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi hukuki garabetlerin tarihe karışmasnı olumlu karşılıyoruz. Bu konularda Akit’in kamuoyunda farkındalık oluşturan haberlerinin etkisinin oldukça byük olduğunu düşünüyor ve Akit Medya’ya teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile bütünlüğünü bozan uygulamaların farkında olduğunu ve en az nafaka ve çocuk haczi kadar mağduriyetlere neden olan 6284 ve diğer sorunların da çözümünün hızlı ve adil bir şekilde yapılmasını arzu ediyoruz.” denildi.

“YORGUNLUĞUMUZU ALAN KARAR”

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu’nun yazılı açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: “2014 yılında süresiz nafakaya adil ve hakkaniyetli bir süre verilmesi, çocuk icrası ve nafaka hapsi için başladığımız mücadelenin,Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği 100 günlük icraat programına alınması bizleri mutlu etmiştir. Çabalarımızın sonuca ulaşıyor olması tüm yorgunluğumuzu almaktadır.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Nafakaya hakkaniyetli süre getirilmesi için verdiğimiz mücadelede her daim yanımızda olan Yeni Akit’e ve diğer basın kuruluşlarına teşekkürü borç biliriz.”

ZULÜMLER TARİHE KARIŞACAK

Bir teşekkür açıklaması da Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği’nden geldi. Açıklamada, “Yıllarca mücadele edip 1940 yılından bu yana süregelen çocuk hacizi ve devamında 1988 yılından bu yana devam eden süresiz nafaka zulmü Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile tarihe karışacağını umut ediyoruz. Aile yapısına 6284 kanunuyla dinamit atıldığını, tek taraflı velayet ile çocukların hayatlarının karartıldığını, tek ebeveynin ihtiraslarına terk edilmiş çocukların genellikkle babaya olmak üzere ebeveyne yabancılaşma sendroumu yaşadığını ve bu sorunların çözüm beklediğini de bu vesileyle gündeme getirmek isteriz. Bu kutlu davamızda bize destek olan Akit gazetesine teşekkürü borç biliriz.” ifadeleri yer aldı.

SEVİNDİRİCİ AMA YETERLİ DEĞİL

Babalar ve Çocuklar Derneği’nin (Babader) açıklamasında, “Sesimizi hem kamuoyuna hem de yetkililere duyurmayak ve hukuktaki haksızlıkların düzeltilmesi için girdiğimiz bu mücadelede; başta Akitgazetesi olmak üzere bizlere destek veren herkese teşekkürü borç biliriz.Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planında süresiz nafakanın ve Çocuk İcrasının kaldırılacağı müjdesini verdi. Artık bir sektör halini alan boşanmalardaki rantın azaltılması ve çocuklar üzerinde travma oluşturan çocuk hazcinin sona erecek olması oldukça sevindiricidir. Müjdesi verilen bu düzenlemeler sevindirici olmakla beraber gerçekten yeterli değildir. Yine de sorunun yetkililer tarafından fark edilmiş olması ve düzeltmelere başlanması gelecek adına bizleri umutandırmıştır.” denildi.

AKİT MÜCADELEMİZİN SESİ OLDU

Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği’nin konuya ilişkin açıklamasında “Akit mücadelemizin sesi oldu” ifadesi yer aldı. Açıklamada, “Devletimiz bu ve bundan sonra atılacak adımlarda feminist derneklerin beyanlarına itibar etmemeli, toplumun ve ailenin sesine kulak vermelidir. Batı bize sattığı kanunları kendi bile uygulamıyor.Feministler ise Batı’nın reçetelerini topluma dayatıyor. Türk örf ve ananelerini ikinci plana atan hiçbir düzenleme fayda getirmez. Nafakanın süreli hale gelmesinde, çocukların bir daha haczedilmeyecek olmasında Akit’in katkısı büyük olmuştur. Şu anda bu konular gündemdeyse Akit gazetesi ve Akit TV’nin sayesindedir. Akit mücadelemizin sesi olmuş, gücümüze güç katmıştır. Bu cesur duruş diğer medya kuruluşlarında da olsaydı Türkiye aile sorunlarını çoktan aşmış olurdu.” sözleri yer aldı.

Süresiz nafaka zulme dönüştü

Nafaka ve velayet cinnete davet

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FARUK ARSLAN / İSTANBUL

