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Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesi için 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki Mayıs ayı mesleki yeter

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesi için 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki Mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:09:25 -
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesi için 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki Mayıs ayı mesleki yeter

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesi için 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki Mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı.

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