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Gündem AİHM'nin skandal Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk tepki
Gündem

AİHM'nin skandal Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk tepki

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AİHM'nin skandal Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 19:04:00 - 2020-12-22 19:18:48
AİHM'nin skandal Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk tepki

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Genel Kurulu'nun terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği skandal karar soruldu.

Demirtaş'ın tahliyesine yönelik karar ilişkin Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sıcak bir karar. Yaklaşık 100-150 sayfalık bir gerekçeli kararı var. Hukuk sistemimiz tabii ki bunu değerlendirecek ve buna göre bir yaklaşım üretilecektir."

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar

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