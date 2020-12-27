AİHM’in Demirtaş kararı siyasidir

Taha Emre Özdemir İstanbul

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, son günlerde gündeme gelen HDP’nin kapatılması tartışmalarını Yeni Akit’e değerlendirdi. Siyasi olarak parti kapatmalarına karşı olduklarını belirten Akbaşoğlu, şunları dile getirdi:

Kapatmalara karşıyız

“Biz siyasi olarak parti kapatmalara karşıyız ama eğer partiler kendi yükümlülüklerini yerine getirmemekte direniyorsa, terörle aralarına mesafe koyamıyorlarsa, terör örgütlerine yardım ve yataklıkla sözcülük yapıyorlarsa tabii ki demokrasilerin çaresiz olmadığı ve partilerin bu manada kapatılacağına dair hükümler de açıktır. Dolayısıyla suç işleyen, teröre bulaşan, terörü savunan partilerin kapatılacağı hükmü de anayasal anlamda ortadadır.” Bir partinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin kararı yargının vereceğini hatırlatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

AK Parti zorlaştırdı

“Parti kapatmayı zorlaştıran düzenlemeleri TBMM’ye biz getirdik. AK Parti de kapatılma ile muhatap olmuş bir partidir. Hatırlarsınız ki partimiz kullanılan bir oyla kapatılma durumundan son anda dönmüştür. Bununla beraber partilerin ne zaman ve nasıl kapatılacağı ile ilgili hem Anayasa’da hem Siyasi Partiler Kanunu’nda açık hükümler mevcuttur. Bir partinin kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili sonuç, Yargıtay Başsavcısı’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin uhtesinde tarafsız yargının kararı doğrultusunda ortaya çıkar.” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına değinen Akbaşoğlu, şunları ifade etti:

AİHM, hukuki düşünemiyor

“AİHM ikircikli bir karar vermiştir. En önemlisi de söz konusu karar, Türkiye’deki mahkemeler henüz bir sonuca ulaşmadan açıklanmıştır. Bu asla kabul edilemez. AİHM ancak Türk mahkemelerinin iç hukukuna ilişkin yollar tüketildikten sonra bir karar açıklayabilir. Yani önce mahkeme karar verecek. Sonra temyize gidecek ve Yargıtay incelemesinden geçecek. Hatta bireysel başvuru ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin bir değerlendirmesi yolu da açık. Öte yandan terörle ilişkili olan partilerin nasıl bir yaklaşımla ele alındığı AİHM’de çok net ve açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu manada AİHM, iş Türkiye’ye gelince iki yüzlü, kendi kurallarına uymayan hukuki değil, siyasi bir karar vermiştir.”