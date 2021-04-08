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Gündem AİHM'den flaş 'zorunlu aşı' kararı!
Gündem

AİHM'den flaş 'zorunlu aşı' kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), zorunlu aşı uygulamasının demokratik toplumlarda gerekli görülebileceğine işaret ederek, insan haklarına aykırı olmadığına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 20:14:00 -
AİHM'den flaş 'zorunlu aşı' kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM), Çekya'da çocuklar için zorunlu aşılar hususunda yeni bir karar geldi.

Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen oturumda AİHM heyeti, zorunlu aşılarını yaptırmamaları nedeniyle çocukları kreşe kabul edilmeyen bir grup Çekyalı ailenin açtığı davayı görüştü.

AİHM aykırı olmadığına karar verdi

Zorunlu aşılamanın özel ve aile yaşamına saygı hakkına aykırı olduğunu ileri süren ailelerin başvurusunu değerlendiren AİHM, hem zorunlu aşılamanın, hem de normal aşılamanın reddedilmesi sonucu çocukların kreşlere alınmamasını içeren yaptırımların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olmadığına karar verdi.

Hükümetin görevi çocukları korumak Çekya hükümetinin görevinin, ülkedeki her çocuğu ciddi hastalıklardan korumak olduğunu belirten AİHM, Çekya hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde yer alan özel ve aile yaşamına saygı hakkı ilkesini ihlal etmediğine kanaat getirdi.

Zorunlu aşılamalar herkesin yararına Çekya'nın çocukların zorunlu aşılanması kararının, söz konusu çocukların olduğu kadar diğer vatandaşların haklarının ve sağlığının korunmasının yararına olduğunu belirten AİHM, böylelikle sadece bireyin değil, tüm nüfusun sağlığının korunduğunu iddia etti.

Zorunlu koronavirüs aşı uygulamasının, demokratik toplumlarda gerekli olabileceğini belirten AİHM, Çekya'da çocukların tetanos, çocuk felci, boğmaca, Hepatit B, kızamığın da aralarında bulunduğu 9 hastalığa karşı aşılamanın hukuki bir yükümlülük olduğunu ifade etti.

Ebeveynlere para cezası

AİHM, haklı bir nedeni olmaksızın söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen ebeveynlerin para cezasıyla cezalandırılabileceğini ve çocuklarının ise kreşe alınmayabileceğine karar verdi.

Öte yandan ilk olarak 2013 yılında açılmış ve toplamda 6 adet davayı karara bağlayan AİHM toplantısında, 1'e karşı 16 oyla karar alınırken, oylamada yalnızca Polonyalı Yargıç Krzysztof Wojtyczek kararın aksi yönünde oy kullandı.

 

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