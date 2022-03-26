Ahmetcan Kaplan oyuna devam edemedi!
Trabzonspor'un başarılı genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan, Türkiye - İsrail U19 maçının 20. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
UEFA Avrupa Şampiyonası U19'da mücadele eden Türkiye U19, İsrail U19 takımıyla karşılaştı.
Türkiye U19 takımında Ahmetcan Kaplan mücadelenin 20. dakikasında sakatlanarak yerini Çağan Kayra Erciyas'a bıraktı. Ahmetcan Kaplan oyun dışına sedye ile gelirken genç futbolcunun bileğini tuttuğu görüldü.
Genç oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 9 maçta forma giydi.