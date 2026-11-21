Yeni mağduriyet algısı mı? Yeni Parti'de sahte bomba ihbarı
Yeni Parti Genel Merkez binasında sahte bomba ihbarı yapıldı.
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Yeni Parti Genel Merkez binasında sahte bomba ihbarı yapıldı.
Dün akşam saatlerinde Yeni Parti Genel Merkezi’nin önüne yönelik bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İhbarın ardından genel merkez binasının çevresine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, ihbara ilişkin inceleme başlattı.
Yapılan kontrollerde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı.
Özgür Özel hakkındaki rüşvet itirafları ve partisine mensup olan onlarca siyasetçinin soruşturma geçirmesi nedeniyle, Yeni Parti cephesinin gündem değiştirmek ve “mağduruz” edebiyatı yapabilmek için sahte bomba ihbarında bulunmuş olabileceği ileri sürülüyor.
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