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Spor Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ı "acil" diyerek çağırdı!
Spor

Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ı "acil" diyerek çağırdı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, takımdaki kötü gidişata çözüm konusunda bugün teknik direktör Sergen Yalçın’la toplantı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 10:40:00 -
Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ı "acil" diyerek çağırdı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün sabah yapılan divan kurulu toplantısına yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte katıldı. Başkan, yüksek tansiyonlu geçen toplantının ardından soluğu Siyah-Beyazlılar’ın Süper Lig maçı için Alanya’da aldı. Mücadeleyi, Bahçeşehir Okulları Stadı’nda tribünden takip eden Çebi, 2-0’lık yenilgi sonrasında adeta yıkıldı.

Üzgün olduğu gözlenen Başkan, yönetimdeki kurmaylarıyla bir araya gelip durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Çebi’nin, takımdaki kötü gidişata çözüm konusunda bugün teknik direktör Sergen Yalçın’la da bir araya gelmesi bekleniyor.

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