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Ahmet Muhammedoğlu: "Bayramın bereketini 478 bin 500 mazlumun evine taşımayı başardık"

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, bu sene Kurban Bayramı organizasyonunda bayramın bereketini 478 bin 500 mazlumun evine taşımayı başardıklarını söyledi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:47
Ahmet Muhammedoğlu: "Bayramın bereketini 478 bin 500 mazlumun evine taşımayı başardık"

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, bu sene Kurban Bayramı organizasyonunda bayramın bereketini 478 bin 500 mazlumun evine taşımayı başardıklarını söyledi.



Kardeşeli İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Muhammedoğlu, bu sene gerçekleştirilen kurban organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sene Kurban Bayramı’nın bereketini 478 bin 500 mazlumun evine taşımayı başardıklarını belirten Muhammedoğlu, "Kardeşeli İnsani Yardım Derneğimizin 2019 yılı kurban organizasyonu kapsamında bağışçılarımız tarafından yapılan 11 bin 165 kurban bağışı 10 ülke ve 85 bölgedeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıldı. Gönüldaşlarımızın yapmış olduğu bağışları Allah kabul ve makbul eylesin" şeklinde konuştu.



Sadece et değil yemek bulmakta zorluk çeken mazlumların faydalandığı bu kurban bağışlarının Türkiye, Çad, Uganda, Moritanya, Somali, Mali, Bangladeş, Arakan, Gazze, Yemen gibi ülkelerde ve bölgelerde yaşayan sahiplerine ulaştırıldığını açıklayan Muhammedoğlu, "Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerinin ve yetimlerin bulunduğu bölgelerde kesildi. Zulüm altında, savaş koşullarında, yiyecek yemek ve içecek su bulmakta zorlanılan bölgelerde kesilen kurbanlar, kurban bereketinin yaklaşık yarım milyon mazlumla paylaşılmasına ve büyümesine vesile oldu. Allah’ın emrini yerine getiren din kardeşlerimiz, yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olarak aldıkları sevabın artmasını sağladılar. Allah hepsinden razı olsun. Allah dünyanın en kötü koşullarında yardım vazifelerini gönüllü olarak yapan, bu hayırlı işlerin gerçekleşmesine vesile olan Kardeşeli İnsani Yardım Derneği gönüllülerinden de razı olsun. Bu hayırlara aracılık eden dernekte çalışan veya gönüllü olarak hizmet veren arkadaşlarımız, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı ve onları sevindirmeyi hedefliyorlar. Gönüllü olmak için uygun olmayabilirsiniz ama yapacağınız ufak maddi yardımlar ya da maddi durumu müsait olan arkadaşlarımızın yapacakları gayrimenkul bağışı gibi yardımlar, derneğimizin faaliyetlerini daha iyi şekilde yerine getirmesine yardımcı olabilir" dedi.



Kurban organizasyonu kapsamında Kurban Bağışı yapan ve bağışların ihtiyaç sahibi mazlumlara ve yetimlere ulaştırılmasını sağlayan çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Ahmet Muhammedoğlu, "Kurban bereketinin artmasını ve paylaşılmasını sağlayan bu davranışlar ve çalışmalar, Allah nezdinde de makbul davranışlar olarak kabul edilecek ve karşılığını görecektir. Derneğimize gönüllü olarak katkıda bulunan gönüldaşlarımıza ve desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür etmek vazifemdir. Önümüzdeki günlerde ve yıllarda bu faaliyetlerin artarak devam etmesi için desteklerinizi sürdürmenizi bekliyoruz. Allah verdiğiniz desteklerden dolayı sizlerden razı olsun" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:47
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