  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Gizli servis devreye girdi Siyonist teröristler ateşkesi ihlal etti! Savaş uçakları binayı vurdu Trump telefon açtı! İran duyurusu bekleniyor! Gülistan soruşturmasında Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı Türkiye'nin dibinde sıcak gece! Askeri üs vuruldu Rusya'ya ağır saldırı! Ölü sayısı 18'e yükseldi Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi CHP’de büyük kriz! Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıyı terk etti CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem Ahmet Hakan'dan CHP Analizi: CHP Seçmeninde "Bıkkınlık ve Kopuş" Hali
Gündem

Ahmet Hakan'dan CHP Analizi: CHP Seçmeninde "Bıkkınlık ve Kopuş" Hali

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ahmet Hakan'dan CHP Analizi: CHP Seçmeninde "Bıkkınlık ve Kopuş" Hali

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve parti tabanının genel ruh halini ele alan çarpıcı bir değerlendirme kaleme aldı. "Bugün butlan var açmasın güller" başlıklı yazısında Hakan, parti içindeki krizin seçmen üzerindeki derin etkilerine dikkat çekti.

CHP içerisindeki "çıkış bulamama" halinin ve tekrarlanan krizlerin seçmen üzerinde yarattığı travmaya vurgu yapan Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıraktığı miras ile Özgür Özel'in "plansız ve stratejisiz" olarak nitelendirdiği yönetim tarzının seçmeni tükettiğini ifade etti. Hakan, CHP tabanının yaşadığı ruh halini şu maddelerle özetledi:

  • Tereddüt ve Kabulleniş: Parti binalarının önünde toplanma konusunda muazzam bir tereddüt yaşandığını, seçmenin "Bizim parti böyle olduğu müddetçe Erdoğan daha çok kazanır" tarzı bir kabullenişe girdiğini belirtti.
  • Kaçış ve Bıkkınlık: Birçok seçmenin "Ne haliniz varsa görün" diyerek siyasetten uzaklaşmaya başladığını, Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu isimlerine karşı genel bir bıkkınlık oluştuğunu yazdı.
  • Nihilizm: Seçmen kitlesinin umutsuzluk, yılgınlık ve nihilizmin kıyılarında dolaşan bir boş vermişlik içinde olduğunu ifade etti.

"Yiğidim Aslanım" İçin Yeni Versiyon

CHP'nin her kriz anında "Yiğidim Aslanım" türküsünü çalmasını eleştiren Hakan, türkünün sözlerinin mevcut duruma göre değiştirilmesi gerektiği yönünde ironik bir öneride bulundu. Hakan, "Mutlak butlan" sürecine atıfla şu dizeleri paylaştı:

“Bugün butlan var açmasın güller. / Yargıtay’dan kara haber verirler. / Yetkiyi almış Kemal geliyor. / Yiğidim aslanım burada batıyor.”

Kılıçdaroğlu ve Özel Arasındaki Çelişki

Ahmet Hakan, yazısının bir bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki "en yaman çelişkiyi" masaya yatırdı. Kılıçdaroğlu'nun "CHP'nin ahlaki değerlerini koruması ve partinin bir arınma sürecine girmesi gerektiği" yönündeki söylemlerine dikkat çeken Hakan, bu yaklaşımın parti içindeki mevcut güç mücadelesiyle olan uyumsuzluğuna işaret etti.

Hakan'ın bu analizi, CHP'nin yaşadığı "yönetim krizinin" sadece parti içi bir mesele olarak kalmadığını, doğrudan seçmenin aidiyet duygusunu ve siyasi motivasyonunu derinden zedeleyen bir "kopuşa" dönüştüğünü ortaya koyuyor.

CHP’de zübük temizliği
CHP’de zübük temizliği

Gündem

CHP’de zübük temizliği

CHP içindeki ‘gölge ağ’ ifşa oldu
CHP içindeki ‘gölge ağ’ ifşa oldu

Gündem

CHP içindeki ‘gölge ağ’ ifşa oldu

CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest
CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest

Gündem

CHP'de Kurultay Ateşi: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Rest

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Seçmende gōrüyor bunlarin halini...bunlardan bir cacik olmayacagini seçmende anladi...

CHP li Sevil

Özgür bey görevi değişti miting yapması yasalmı ayrıca bizim katılmamış suç olurmu her kafadan bir ses nabzımızı bozdu bir an önce her şey belirlenirse iyi olur
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23