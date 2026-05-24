Ahmet Hakan'dan CHP Analizi: CHP Seçmeninde "Bıkkınlık ve Kopuş" Hali

CHP içerisindeki "çıkış bulamama" halinin ve tekrarlanan krizlerin seçmen üzerinde yarattığı travmaya vurgu yapan Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıraktığı miras ile Özgür Özel'in "plansız ve stratejisiz" olarak nitelendirdiği yönetim tarzının seçmeni tükettiğini ifade etti. Hakan, CHP tabanının yaşadığı ruh halini şu maddelerle özetledi:

Tereddüt ve Kabulleniş: Parti binalarının önünde toplanma konusunda muazzam bir tereddüt yaşandığını, seçmenin "Bizim parti böyle olduğu müddetçe Erdoğan daha çok kazanır" tarzı bir kabullenişe girdiğini belirtti.

Kaçış ve Bıkkınlık: Birçok seçmenin "Ne haliniz varsa görün" diyerek siyasetten uzaklaşmaya başladığını, Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu isimlerine karşı genel bir bıkkınlık oluştuğunu yazdı.

Nihilizm: Seçmen kitlesinin umutsuzluk, yılgınlık ve nihilizmin kıyılarında dolaşan bir boş vermişlik içinde olduğunu ifade etti.

"Yiğidim Aslanım" İçin Yeni Versiyon

CHP'nin her kriz anında "Yiğidim Aslanım" türküsünü çalmasını eleştiren Hakan, türkünün sözlerinin mevcut duruma göre değiştirilmesi gerektiği yönünde ironik bir öneride bulundu. Hakan, "Mutlak butlan" sürecine atıfla şu dizeleri paylaştı:

“Bugün butlan var açmasın güller. / Yargıtay’dan kara haber verirler. / Yetkiyi almış Kemal geliyor. / Yiğidim aslanım burada batıyor.”

Kılıçdaroğlu ve Özel Arasındaki Çelişki

Ahmet Hakan, yazısının bir bölümünde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki "en yaman çelişkiyi" masaya yatırdı. Kılıçdaroğlu'nun "CHP'nin ahlaki değerlerini koruması ve partinin bir arınma sürecine girmesi gerektiği" yönündeki söylemlerine dikkat çeken Hakan, bu yaklaşımın parti içindeki mevcut güç mücadelesiyle olan uyumsuzluğuna işaret etti.

Hakan'ın bu analizi, CHP'nin yaşadığı "yönetim krizinin" sadece parti içi bir mesele olarak kalmadığını, doğrudan seçmenin aidiyet duygusunu ve siyasi motivasyonunu derinden zedeleyen bir "kopuşa" dönüştüğünü ortaya koyuyor.