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Medya Ahmet Hakan’dan bomba "Erdoğan" çıkışı! Acayip gaza geldi
Medya

Ahmet Hakan’dan bomba "Erdoğan" çıkışı! Acayip gaza geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:44:00 -
Ahmet Hakan’dan bomba "Erdoğan" çıkışı! Acayip gaza geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mitingine dair önemli bir tespit yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul mitingine dair önemli bir tespit yaptı. “Kalabalık büyüktü. Başka şehirlerden taşıma yoktu. Katılımcıların coşkusu fazlaydı” diyen Hakan, “AK Parti açısından büyük moral oldu bu miting. Taban acayip gaza geldi” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“- 2018’de Muharrem İnce’nin Maltepe Meydanı’nda yaptığı İstanbul mitingi, tarihin gördüğü en görkemli CHP mitingiydi. Seçimden sonra ise şöyle bir saptama yapıldı: İstanbul’daki bu miting, İnce’nin aleyhine oldu. Çünkü miting, AK Parti seçmenini ürküttü ve sandıkta birleştirdi.

*

-Kılıçdaroğlu’nun son İstanbul mitingi, İnce’nin 2018’deki mitingine göre biraz zayıf kalınca... Bazı CHP’liler, “İyi ki böyle oldu. İnce’nin başına gelen Kılıçdaroğlu’nun başına gelmeyecek” yorumunu yaptılar. Kılıçdaroğlu’nun mitingi, İnce’nin mitingini geçseydi yine de böyle derler miydi? Çok emin olamıyorum.
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*

-Erdoğan’ın İstanbul mitingine gelince... Katılımcı sayısıyla ilgili spekülasyonlara girmeden şunu söylemek isterim: Kalabalık büyüktü. Başka şehirlerden taşıma yoktu. Katılımcıların coşkusu fazlaydı. AK Parti açısından büyük moral oldu bu miting. Taban acayip gaza geldi. (…)”

 

 

 

 

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