Ahmet Davutoğlu'nun ihraç sebebi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ’ın partiden ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk kararının gerekçesinin son bir haftada sosyal medya ve basında yaptığı tehdit içeren açıklamalar ve partiyi itham eden ifadeler olduğu belirtildi.

İhraç kararında parti tüzüğünün 117-7 maddesince basın- yayın organlarından parti hakkında açıklama yapanlarla ilgili disiplin sürecinin başladığı ifadesi yer aldı. AK Parti kaynakları “Sosyal medya hesaplarından ve basın yayın organlarıyla partiyi küçük düşürücü bir takım beyanlarda bulunuldu. O nedenle tedbirli ihraç kararı verildi” dedi. İhraçların kongre süreci boyunca il ve ilçelerde de devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan önceki MYK toplantısında Davutoğlu ve diğer 3 ismin parti hakkındaki söylemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan “Teşkilat disiplini açısından izah edilebilirliği yok. Teşkilatın huzurunu da bozuyorlar. Eğer gereği yapılmazsa inandırıcılığımızı kaybedebiliriz” dediği öğrenildi. Parti kurmayları ise Erdoğan’a “Teşkilat mensuplarını, partiyi ve Cumhurbaşkanı’nı bu kadar ağır bir şekilde itham etmek artık son nokta. Disipline sevk etmeliyiz. Biz gerekli adımları atarsak bunların bize zarar verme potansiyelleri de minimalize olacaktır. Bu kadar ağır ithamlara tepkimizi koymazsak danışıklı dövüşmüş gibi algılanabilir. Hatta ‘Bunlara bir yol mu açılıyor?’ gibi pek çok şey kulağımıza geldi. Programlarına davet ederken ‘Cumhurbaşkanı burayı destekliyor bak. Bir şey demiyor’ diye yansıtılıyor” şeklinde bilgi verdi.

Kesin ihraç talebiyle alınan karar disiplin kurulu tarafından da hızla uygulamaya koyuldu. Kurula sevk edilen isimlere 7 gün içerisinde kurula savunma yapmaları için çağrıda bulunulacak. Bir haftalık yasal sürenin tamamlanmasının ardından, disiplin kurulu 30 gün içerisinde karar verebilecek. AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre 30 günlük süre kullanılmayacak.