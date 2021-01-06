  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden ve 'katil polis' sloganları atarak terör marşları ile halay çeken göstericilere destek çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak ben de giderdim, burada işim olmasa ben de giderdim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:00:00 -

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protesto gösterilerine ilişkin, "Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak ben de giderdim, burada işim olmasa ben de giderdim." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardındanbaşlayan protesto gösterilerine değindi. Davutoğlu, protestolar sırasında kırılan kapıyı kapatmak için kelepçe takılmasına ilişkin "Pandemi dolayısıyla gerekli tedbirleri alırsınız ama akademisyen olarak bir üniversitenin kapısına kelepçe takılması gibi sembolik bir şeyi kabul edemem" dedi.

12 Eylül'e benzetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Boğaziçi Üniversitesi meselesi de salt atanan rektörün kimliğiyle ilgili değil. Başka bir rektör de atanmış olsa yanlış. Üniversiteyi büyük binalardan ve sadece kendisinin görüşlerini temsil eden öğretim üyelerinden gören bir zihniyet anlamaz, anlamaz. Üniversiteler farklı fikirlerin buluştuğu bir yerdir. Kin üzerine bir şey inşa edilmez. Kalite düşmanlığı da var, bir vasat olacak onun üstündeki her şeyi tasfiye etme kafası 12 Eylül kafasıdır. Üniversite rant olunacak bir yer değil… Boğaziçi’nde bir iklim var. Ben Cumhurbaşkanı tarafından Rektör atanmasını doğru görmüyorum. Seçim de sıkıntı var, akademisyenler arasında sıkıntıya yol açıyordu. Ara formüller bulunabilir istişare edilerek" ifadelerini kullandı.

 

"Protestoya işim olmasa ben de giderdim"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da Boğaziçi Üniversitesi önüne gelerek öğrencilerin protestosuna destek vermesiyle ilgili soruya ise Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak ben de giderdim, burada işim olmasa ben de giderdim. Burada yanlış olan ne anlamadım! Gençlik Kollarımıza siz de gidebilirsiniz dedim. Siyaset alanda her probleme müdahil olmaktır" diye yanıt verdi.

'Katil polis' sloganı ile terör marşları okundu

Boğaziçi Üniversitesi'nde aralarında birçok terör örgütü üyesinin de bulunduğu protestolarda 'katil polis' sloganları atılırken terör marşları eşliğinde halaylar çekildi. Bugün de eşcinsel sapkınlık LGBT bayrakları ile dans edilerek rektör protesto edildi.

Canan Kaftancıoğlu yine ön saflarda! CHP, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemleri kışkırtıyor
Canan Kaftancıoğlu yine ön saflarda! CHP, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemleri kışkırtıyor

Gündem

Canan Kaftancıoğlu yine ön saflarda! CHP, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemleri kışkırtıyor

CHP eylem alanına gitti ortalık karıştı! Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler polise saldırdı
CHP eylem alanına gitti ortalık karıştı! Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler polise saldırdı

Gündem

CHP eylem alanına gitti ortalık karıştı! Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler polise saldırdı

Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek
Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek

Gündem

Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde öğrenciler DHKP-C marşları eşliğinde halay çekti
Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde öğrenciler DHKP-C marşları eşliğinde halay çekti

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde sözde öğrenciler DHKP-C marşları eşliğinde halay çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan 'katil polis' sloganları atan Boğaziçi Üniversitesi'nin sözde öğrencilerine destek
Ekrem İmamoğlu'ndan 'katil polis' sloganları atan Boğaziçi Üniversitesi'nin sözde öğrencilerine destek

Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan 'katil polis' sloganları atan Boğaziçi Üniversitesi'nin sözde öğrencilerine destek

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar
AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

Gündem

AK Partili Tevfik Göksu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek veren İmamoğlu'na ayar

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ODTÜ'den destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Katil polis' sloganından sonra şimdi de LGBT bayrakları açıldı

Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama

Gündem

Bakan Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?
Siyaset

Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?

AK parti iktidarı döneminde hakimliğe alınan Özlem Yayla, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’a edilen hakaretler hakkında 28 Ş..
Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını isteyen BAE'den bomba itiraf
Gündem

Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını isteyen BAE'den bomba itiraf

Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için ülkede bulunan Türk üssünün kapatılmasını isteyen ABD kuklası BAE'den tarihi bir itiraf geldi. ..
Ermenistan'da gündem altüst! Erivan yönetimi Paşinyan gelişmesini az önce servis etti
Dünya

Ermenistan'da gündem altüst! Erivan yönetimi Paşinyan gelişmesini az önce servis etti

Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan'da gündem yine birbirine karışmış durumda. Tepkilerin odağındaki isim olan Başbakan Nikol Paşiny..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay