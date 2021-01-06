Ahmet Davutoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protesto gösterilerine ilişkin, "Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak ben de giderdim, burada işim olmasa ben de giderdim." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardındanbaşlayan protesto gösterilerine değindi. Davutoğlu, protestolar sırasında kırılan kapıyı kapatmak için kelepçe takılmasına ilişkin "Pandemi dolayısıyla gerekli tedbirleri alırsınız ama akademisyen olarak bir üniversitenin kapısına kelepçe takılması gibi sembolik bir şeyi kabul edemem" dedi.

12 Eylül'e benzetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Boğaziçi Üniversitesi meselesi de salt atanan rektörün kimliğiyle ilgili değil. Başka bir rektör de atanmış olsa yanlış. Üniversiteyi büyük binalardan ve sadece kendisinin görüşlerini temsil eden öğretim üyelerinden gören bir zihniyet anlamaz, anlamaz. Üniversiteler farklı fikirlerin buluştuğu bir yerdir. Kin üzerine bir şey inşa edilmez. Kalite düşmanlığı da var, bir vasat olacak onun üstündeki her şeyi tasfiye etme kafası 12 Eylül kafasıdır. Üniversite rant olunacak bir yer değil… Boğaziçi’nde bir iklim var. Ben Cumhurbaşkanı tarafından Rektör atanmasını doğru görmüyorum. Seçim de sıkıntı var, akademisyenler arasında sıkıntıya yol açıyordu. Ara formüller bulunabilir istişare edilerek" ifadelerini kullandı.

"Protestoya işim olmasa ben de giderdim"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da Boğaziçi Üniversitesi önüne gelerek öğrencilerin protestosuna destek vermesiyle ilgili soruya ise Davutoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak ben de giderdim, burada işim olmasa ben de giderdim. Burada yanlış olan ne anlamadım! Gençlik Kollarımıza siz de gidebilirsiniz dedim. Siyaset alanda her probleme müdahil olmaktır" diye yanıt verdi.

'Katil polis' sloganı ile terör marşları okundu

Boğaziçi Üniversitesi'nde aralarında birçok terör örgütü üyesinin de bulunduğu protestolarda 'katil polis' sloganları atılırken terör marşları eşliğinde halaylar çekildi. Bugün de eşcinsel sapkınlık LGBT bayrakları ile dans edilerek rektör protesto edildi.