Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!

Son dönemde yaptığı çıkışlarla yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu, TV5'te Suat Toktaş'ın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına konuk oldu.

Ahmet Davutoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aralarındaki görüş ayrılığının sebebinin açıklanamayacağını belirterek, "Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan benim kadim bir dostumdur. Bazen şunu söylüyorlar, hakka ve hukuka riayet edeceğiz. Şu ana kadar bizim hukukumuz zedelendiği halde hiçbir şey söylemedik. Ama milletin hukuku her şeyin hukukunun üstündedir. Bu hukuka her zaman riayet edeceğiz. Abdullah Gül, Ali Babacan ile ilişkilerimiz son derece dostane bir şekilde sürüyor. Bazı görüş ayrılıklarının sebebini açıklayamazsınız. Bu nehir akarken birçok nehir de birbirine karışır. Bu yeni partiler sorusunun içine de sıkışmamak lazım. Manifesto AK Parti'nin dertleri değil, devletin dertlerine dokunuyor. Herkesin birbiriyle konuşması gereken bir dönemdeyiz. Konuşmaya başlayabilirsek bu siyasi mecralar bir yere doğru akar." dedi.

"Yakında açıklayacağız"

Davutoğlu, yeni partiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Partilerle alakalı haberlerin çoğu gerçek olmayan şeyler. Sürecin getirdiği bu. Mesela sürekli kapalı kapılar altından eleştirip Türkiye inişli çıkışlı bir ortamdayken susarsanız, dışarıda kalabilirsiniz. Her gün refleksif olarak davranıp eleştirirseniz yine aynısı olabilir. Bugün parti kurma günü değil, bugün öncelikle konuşma günüdür, herkes heybesinde ne varsa ortaya koyacak. Kanal nehrin içinde akılır. Neden Anadolu'yu dolaşıyorum? Sakarya'da 3 saat halkın arasındaydık, Diyarbakır,'da sahurdan iftara kadar halkın arasındaydık. İhtiyaç varsa parti kurulur, parti kuralım diyerek parti kurulmaz. Devam da edeceğiz halkın da nabzını ölçmeye. Bu milletin içinden akış devam edecek, sonunda bir partiye dönüşecekse, AK Parti nasıl ortaya çıktıysa buradan da bir parti ortaya çıkar. Ciddi bir zayıflama var ve halkta da beklenti artıyor. Erbakan hocamız AK Parti kurulurken kimseyi ihanetle suçlamadı. Şu anda böyle bir ortam yok AK Parti içinde. Görüşünü beyan edenler susturuluyorlar. O zaman yapacağınız şey şu, milletin içinde olmaya devam edeceğiz. Geçmişte il başkanlığı yapmış arkadaşlarımı bize sürekli raporlar gönderiyor. Bütün illerde istişare yaptığımız arkadaşlarımız var. Ona göre bir karar almak durumundayız. Eğer yeni bir parti halkın talebini karşılamıyorsa bir karşılığı olmaz. Slogan açık. İstisnasız herkese düşünce özgürlüğü, temel hak ve insan özgürlüklerine dayalı bir düzen, kimseye ayrım olmaksızın adalet ilkeleri. Özgürlük güvenlik dengesi, kamu dengesi, rasyonel ekonomi anlayışı. Yakın bir zamanda bunların temel ilkeleri maddeler halinde açıklanacak" dedi.