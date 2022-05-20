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Siyaset Ahmet Davutoğlu Şırnak'ta neye uğradığına şaşırdı!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu Şırnak'ta neye uğradığına şaşırdı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Şırnak'ta yaptığı konuşmada hitap ettiği kalabalığın az olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 20:59:00 - 2022-05-20 21:00:27
Ahmet Davutoğlu Şırnak'ta neye uğradığına şaşırdı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Şırnak'ta yaptığı konuşmada hitap ettiği kalabalığın az olması dikkat çekti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Davutoğlu, beraberinde eşi Sare Davutoğlu ve parti yöneticileri ile ilk olarak İdil ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ardından Şırnak'a geçen Davutoğlu, parti otobüsünden Şırnaklıları Türkçe ve Kürtçe selamladı.

Gelecek Partisi İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Davutoğlu'nun vatandaşlara hitap etti.

Bina önünde toplanan kalabalığın az olması, objektiflere takıldı.

 

"Türkiye'de hiçbir dil, lehçe yasak olmayacak"
DHA'nın haberine göre Gelecek Partisi İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştiren Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Biz gençlere hayat vermeye geliyoruz. Biz gençlerin geleceğini aydınlatmaya, parlak kılmaya geliyoruz. Size söz veriyorum; bizim yönettiğimiz Türkiye’de Türk, Kürt, Sünni, Alevi ayrımı olmayacak. Bizim yönettiğimiz Türkiye'de hiçbir dil, lehçe yasak olmayacak. Biz milleti birleştirmeye, kardeş kılmaya geleceğiz. Ülkeyi ne KCK’ya ne de kayyuma teslim edeceğiz. Bu bölgeleri de, bu şehirleri de bu bölgelerin, bu şehirlerin yiğit onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yönetecek. İşte biz böyle bir gelecek için yola çıktık” diye konuştu.

Davutoğlu daha sonra Prestij Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.

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Yorumlar

süleyman kasap

Ahmet hoca kendini bu kadar rezil etme yazık yazık sana ne içiriyorlar
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