Ahmet Davutoğlu cephesinden Başkan Erdoğan'ın sözlerine cevap!

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde olduğu belirtilen eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var” sözüne, “Tehdit lafı siyasetçilere yakışmaz. Tehdit etmek bunlar doğru şeyler değil. Bagajımızda da bir şey yok. Bagajımız yok, bir tehdit kelimemiz yok” yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamazlar" sözleriyle ilgili "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var" demişti. Erdoğan'ın bu sözlerine Davutoğlu'nun ekibinden eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yanıt verdi.

Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Özdağ, “4.5 saat konuştu Sayın Davutoğlu. Bildiklerini, inandıklarını, yaşadıklarını, gelecek tasavvurunu dile getirdi. Burada bir polemik yaratmaya gerek yok. Sayın Davutoğlu düşüncelerini söyledi. Bunu kamuoyu takdir edecek” dedi.

"Siyasete bir seviye kazandırmak istiyoruz"

İnandıkları yolda yürüdüklerini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

"Siyaset yaparken ileride birbirimizin yüzüne bakamayacağımız lafları söylemeyiz. Siyasete bir seviye kazandırmak istiyoruz. Siyasete bir üslup getirmek istiyoruz. Takdiri milletimiz yapacak. Herkes de bir şeyler söyleyebilir. Her parti yetkilileri birbirlerini eleştirebilirler, tenkit edebilirler. Bunları yaparken de bilgi dahilinde, belgeli yapmaları gerekir. İftira atmadan, şahsiyet cellatlığı yapmadan, haysiyet cellatlığı yapmadan yapmakta fayda var. Dilimize çok dikkat edeceğiz.

“Bagajımızda da bir şey yok”

Tehdit lafları siyasetçilere yakışmaz. Tehdit etmek bunlar doğru şeyler değil. Bagajımızda da bir şey yok, bagajımızda sadece şeffaflık var, bagajımızda sadece güzellikleri alkışlamak, eksikleri, yanlış yapılanları söylemek var bagajımızda. Bunlar da demokrasinin, insan haklarının, fikir hürriyetinin gereği, bunları yapıyoruz. Geçmişte beraber olduğumuz insanlarla ilgili mutlaka ki dikkatli konuşmak zorundayız.

“Bir tehdit kelimesi yok”

AK Parti birlikte yürüdüğü her insanı orada teşekkür etmesi lazım birlikte yürüdüğü, biz de birlikte yürüdüğümüz insanlarla ilgili geçmişimize saygı duyuyoruz, mazimize saygı duyuyoruz ama o mazideki yanlışlıkları da millete anlatmak, eksikleri de millete anlatmayı bir görev addediyoruz. Bir tehdit kelimesi yok, öyle bir şey olamaz siyasette. Yani nasıl ki ümmet kelimesi olmayacaksa nasıl ki ihanet yoksa nasıl ki bedel ödemek yoksa tehdit de yok.Yapılanlara teşekkür ederiz, yapılamayanları söyleriz, yapılamayanlara da yapmak için talip oluruz.

"Türkiye demokratik bir ülke, kim kimi tehdit eder"

Tehdit kelimesi ne demek. Türkiye demokratik bir ülke, kim kimi tehdit eder. Tehdit edenlere yargı gereğini yapar, hukuk gereğini yapar, böyle şey mi olur? Biz ileride yine yüz yüze bakacağız. Bayramlar da geleceğiz, törenler de bir araya geleceğiz. O nedenle mahçup olacağımız sözleri sarf etmeyiz. Devlet adamlığı naifliği içerisinde devlet adamlığı ciddiyeti içerisinde davranırız, konuşuruz.

"Bir yanlış anlaşılma var herhalde öyle tahmin ediyorum"

Bagajımız yok, bir tehdit kelimemiz yok, bunlar yok, bir yanlış anlaşılma var herhalde öyle tahmin ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da konuşmalarına dikkat edecek, diğer siyasi parti liderleri de konuşmalarına dikkat edecek zaten problem de bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklanıyor."