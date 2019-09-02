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Ahmet Davutoğlu Ak Parti'den ihraç mı edildi?

Ahmet Davutoğlu Ak Parti'den ihraç mı edildi? sorusu gündemde. Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti tarafından ihraç edileceği tartışılıyordu. AK Parti MKYK'da Ahmet Davutoğlu'nun kesin ihracı istendi. İşte detaylar...

02 Eylül 2019 Pazartesi 21:37
Ahmet Davutoğlu Ak Parti'den ihraç mı edildi?

Ahmet Davutoğlu Ak Parti'den ihraç mı edildi? sorusu gündemde. Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti tarafından ihraç edileceği tartışılıyordu. AK Parti MKYK'da Ahmet Davutoğlu'nun kesin ihracı istendi. İşte detaylar...

Yeni parti kurma hazırlığını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti aleyhine açıklamalarından dolayı sosyal medya ve bazı haber siteleri ihraç edileceğini öne sürmüştü.

Son dakika gelişmesine göre AK Parti MKYK'da Ahmet Davutoğlu'nun kesin ihracı istendi. 

Ahmet Davutoğlu kimdir?

Ahmet Davutoğlu, 26 Şubat 1959'da Konya'da doğdu. Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, büyükelçilik ve danışmanlık görevlerinin ardından 2009 yılından beri Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

1 Mayıs 2009'da, Dışişleri Bakanı olarak TBMM dışından atandı. 58., 59. ve 60. hükümetler döneminde başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve hem bakanlık hem de cumhurbaşkanlığı görevlerinde Abdullah Gül'e dış politika başdanışmanlığı yaptı.

27 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak kongrede AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki genel başkanı ve 62. Hükümet'in Başbakanı oldu.

24. Dönem Konya Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Evli ve dört çocuk babası olan Ahmet Davutoğlu; İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bölümlerinden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde de doktorasını yaptı.

Malezya International Islamic University'de çalışmaya başladı. Üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümünü kurdu ve başkanlığını yürüttü. Doçentlik unvanını aldı ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi oldu. Silahlı Kuvvetler ve Harp Akademilerinde ders verdi. Başbakan Başmüşavirliği ve Büyükelçilik görevine atandı. Profesör olarak Beykent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığının yanı sıra, Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Dış politika konusunda çok sayıda eseri bulunmaktadır.

60. Hükümette Dışişleri Bakanlığı yaptı. 61. Hükümette aynı görevi yeniden üstlendi.

İngilizce, Almanca ve Arapça bilen Davutoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:37
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