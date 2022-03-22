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Spor Ahmet Çakar'dan, ilginç Portekiz-Türkiye maçı yorumu!
Spor

Ahmet Çakar'dan, ilginç Portekiz-Türkiye maçı yorumu!

Tüm Türkiye, Portekiz ile yapacağımız karşılaşmaya kilitlendi. Perşembe günü Dünya Kupası'na katılabilmek için çıkacağımız tek ayaklı maçta Portekiz'in konuğu olacağız...

Yeniakit Publisher
2022-03-22 15:32:00 -
Ahmet Çakar'dan, ilginç Portekiz-Türkiye maçı yorumu!

Tüm Türkiye, Portekiz ile yapacağımız karşılaşmaya kilitlendi. Perşembe günü Dünya Kupası'na katılabilmek için çıkacağımız tek ayaklı maçta Portekiz'in konuğu olacağız... Portekiz'de dev maç öncesi sakatlık kabusu yaşandı. Kaleci Anthony Lopes, Ruben Neves ve Pepe’nin ardından Portekiz’de kadrodan çıkarılan üçüncü isim olduğu açıklandı. Bu olayların ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan ilginç bir yorum geldi

Dünya Kupası'na gidiş bileti için kritik bir mücadele olan Portekiz maçına artık çok az bir süre kaldı. Perşembe günü oynanacak maç öncesi karşılaşmayla ilgili tahminler de yapılıyor... Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan bu maçla ilgili flaş bir iddia yapıldı.

"BİLİN Kİ TURU GEÇERİZ..."

Ahmet Çakar, "Portekiz kazanır bence fakat içimden bir ses maçın uzatmaya gideceğini söylüyor ve oradan da penaltılara gidecek. Penaltılara gittiği an bilin ki turu geçeriz. Çünkü Portekiz Milli Takımı özellikle kendi evinde çok garip takımlara puan kaybetmiştir." dedi.

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