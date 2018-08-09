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Ahmedinejad'dan Ruhani'ye: İstifa et!

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yaptığı açıklamada "Halkın devlete güveni neredeyse sıfıra indi" diyerek Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 20:02
Ahmedinejad'dan Ruhani'ye: İstifa et!

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran halkının mevcut hükümete güveninin kalmadığını öne sürerek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye istifa çağrısında bulundu.

Ahmedinejad, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, halkın, ülkenin mevcut durumundan rahatsız olduğunu söyledi.

Ülke ekonomisinin parçalanmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Ahmedinejad, "Halkın devlete güveni neredeyse sıfıra indi." dedi.

Ahmedinejad, Ruhani ve ekibinin, işbaşında bulunmasının İran halkının zararına olduğunu savunarak, "Milletin memnuniyetini kazanmanın tek yolu devam etmemenizdir." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 20:02
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