Ahlaksızlık zirve yaptı! 'Kız kardeşime OnlyFans hesabı açtım karıma da açacağım'
OnlyFans isimli ahlaksızların buluştuğu siteyi öven bir kişi kız kardeşine hesap açtığını karısına da hesap açacağını söyledi.
Ahlaksızlıkta sınır tanımayan bir kişinin söyledikleri şoke etti. OnlyFans açıklaması büyük tepki çekti.
Instagram platformunda bulunan "pasifgelir_com" hesabına tepki yağdı.
Hesapta paylaşılan bir videoda adam, New York'taki Times Meydanı'nda konuşarak Türk halkına (!) seslendi.
Kız kardeşine Onlyfans hesabı açtırdığını, eşine de açtıracağını söyleyen adam sebep olarak Türkiye'deki ekonomik şartları öne sürdü.
Adam, "Kadın-erkek demeden Türkiye'de herkesin Onlyfans hesabı olmalı." dedi.
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