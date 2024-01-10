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Medya Ahlaksızlığın bu kadarına pes! Prens Andrew resmi nerede T24?
Medya

Ahlaksızlığın bu kadarına pes! Prens Andrew resmi nerede T24?

Yeniakit Publisher
2024-01-10 22:48:00 - 2024-01-10 23:34:06
Ahlaksızlığın bu kadarına pes! Prens Andrew resmi nerede T24?

Dünya kamuoyunu sarsan pedofili suçunun işlendiği ve birçok ABD'li ünlü ismin adının geçtiği Epstein belgeleri olarak bilinen olaya ilişkin T24, tarihi bir ahlaksızlığa imza attı.

Kız ve erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla cezaevine konulan ve hapiste intihar ettiği konuşulan Jeffrey Epstein'in suçlandığı olaya ilişkin birçok ABD'linin adının geçtiği bir skandal patlak verdi.

Aralarında Donald Trump ve Michael Jackson'ın da olduğu 200 kişinin adının geçtiği pedofili skandalı, kamuoyunda, "Epstein belgesi" olarak biliniyor.

T 24 adlı internet sitesi bugün dünya kategorisinden girdiği bir haberinin kapağında tarihi ahlaksızlık yaptı.

"Epstein belgelerinde Prens Andrew ifşaatları; Blinken'ın İsrail ziyareti Gazze konusundaki ayrılıkları ortaya koydu; Rus muhalif Navalni hücrede, Dünya Basınında Bugün" başlığıyla servis edilen fotoğraf görselinde Prens Andrew'in fotoğrafı bulunmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en öne kondu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Epstein adının pedofili ile şu an eşanlamlı gibi kullanılmasına karşın ilgili haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının en önde yer alması ahlaksızlığına tepki yağdı.

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