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Ahlaksız bakan nefret kustu: Erdoğan ve Bahçeli'yi hedef aldı

Eski Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah bir yazı kaleme aldı. Serdaroğlu, "El arabası ittifakı 2" adını verdiği yazısında Erdoğan'ı Sadettin Köpek'e benzetti. Serdaroğlu ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de nefret kustu.

22 Nisan 2018 Pazar 12:09
Ahlaksız bakan nefret kustu: Erdoğan ve Bahçeli'yi hedef aldı

Erken seçim kararının açıklanmasından sonra malüm çevreler kalemlerinden irin akıtmaya devam ediyor. Devlet Eski Bakanı Rıfat Serdaroğlu, en son yazsında edep sınırlarını iyice aştı. Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Diriliş dizisi karakteri Saadettin Köpek'e benzetti. Serdaroğlu'nun yazısından ilgili bölüm şu şekilde;

"Selçuklu İmparatorluğunun yıkılmasına sebep olanların başında dönemin Emiri Sadettin Köpek gelir. Sadettin Köpek benzeri bazı insanları bir türlü tam olarak tarif edemezsiniz, anlatamazsınız!

ERDOĞAN'I ŞEYTANA BENZETTİ

Şeytanın insan görünümüne girmiş hali deseniz, eksik kalır.

Kendi anasını (vatanını) hem de ta rahminden bıçaklıyor deseniz, ettiği kötülüklerin yanında az kalır.

Tezgahına İslam Dinini koymuş Haçlılara pazarlıyor deseniz, eksik söylemiş olursunuz.

O çağın Muaviye’si deseniz, Yezit benim kabahatim ne, der.

Kendinden başka kimseyi düşünmez, içini açıp baksanız Müslüman Mezarlığı gibidir. Kim ona yardım ettiyse hepsini gömmüştür. Sürekli yalan söyler.

İşte Emir Sadettin Köpek böyle bir iblis idi…

Çağımızda da kendi milletine ihanet eden çok sayıda Emir Sadettin Köpek benzeri çapsız idareciler gelmiştir. Böyle kişileri, kendi ağzından çıkan sözleri ile tarif etmek en doğrusudur. Kimse kendi sözlerini inkâr edemez.

Çok şükür ki, bu çağda bunların tüm dediklerinin sesli ve görüntülü kayıtları mevcuttur;

Bunlardan birinin sözlerini tekrar hatırlayalım mı?

– “Bu gördüğünüz yüzük var ya, işte tüm servetim budur. Bir gün duyarsanız ki çok zengin olmuşum, bilin ki hırsızlık yapmışım demektir” der!"

Yazının devamını ahlak sınırlarını zorladığı için veremiyoruz...

BAHÇELİ'YE DE NEFRET KUSTU

Erken seçim kararının açıklanmasından sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli belirli çevreler tarafından hedef tahtasına oturtuldu. Eski Bakan Rıfat Serdaroğlu, Devlet Bahçeli hakkında skandal bir yazı kaleme aldı.

Serdaroğlu yazısında Cumhur İttifakı ve Devlet Bahçeli hakkında hakaretler savurdu. Eski Bakan'ın yazısından bazı bölümler şu şekilde;

"AKP-MHP ittifakı da aynen iki adet el arabasının bir araya gelmesi gibidir.

Bugün izniniz olursa, el arabalarının birinin sahibi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi irdeleyelim, patronunu da yarın!

Devlet Bahçeli denen zat, MHP arabasının sapını 21 yıldır elinde tutuyor!

Hem de öylesine sıkı tutuyor ki, kendisinden başka kimsenin arabasına dokunmasına bile izin vermiyor. “Usta, az bizde itelesek” diyen dava arkadaşlarını anında kapıya koyuyor.

Tamam araba onun olsun da Bahçeli’nin ayaklarında kollarında derman kalmamış ki arabayı iteklesin.

Ya gençlik aşısı olacak ya da biri onu itekleyecek ki, harekete geçebilsin…

70 yaşındaki Bahçeli, gençliğinde ülkücü camiayı kullanmış, akademisyen (!) iken reno arabasının bagajında silahlar yakalanmış, ama hiç kavgaya girmemiş, bir kez olsun mahallede cam kırmamış, yaramazlık yapmamış, ömrü boyunca yalnız yaşamış, sevmemiş sevilmemiş, flört etmemiş, evlenememiş, aile nedir bilmemiş, arkadaşları ile bir duble rakı içmemiş, bir defa olsun pavyona veya eğlence yerine gitmemiş biridir.

Böyle bir faninin ruh sağlığının yerinde olması mümkün olabilir mi?

Ne dış dünyayı bilir ne ekonomik ve teknolojik yenilikleri takip eder ne de bilimsel gelişmeleri izler!

Bilgisayarı bile masasının üzerinde hiç kullanılmadan süs gibi durur…

Siz hiç Bahçeli’den, Türkiye’nin köklü sorunlarına herhangi bir çözüm önerisi duydunuz mu?

Ya da Bahçeli’nin, yurtiçinde veya yurtdışında televizyonda bilimsel ya da siyasi bir tartışma programına katıldığını?

Örneğin, Birleşmiş Milletlerde, Avrupa Konseyinde, İslam Konferansında konuşma yaptığını gördünüz mü?

Dünyadaki siyasi liderlerden veya toplum önderlerinden Bahçeli’yi tanıyan biri var mı?

Bahçeli bir kez olsun, dünya liderlerinden herhangi biri tarafından, bölgemiz ile ilgili konularda arandı mı, fikri soruldu mu?"

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:09
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rıfat Serdaroğlu
  3. Devlet Bahçeli

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  • meçulmeçul45 dk önce
    BUNLARIN SOYU TÜKENMEKTE SOYSUZ VATAN HAİNLERİ SEYTANIN ÇOÇUKLARI
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