Ağustosta 171 bin 887 taşıt trafiğe kaydedildi, aylık düşüş yüzde 17,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya kıyasla yüzde 17,2 gerileyerek 171 bin 887'de kaldı. Geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 20,1 oldu.

TÜİK'in açıkladığı Ağustos 2026 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre ay içinde 66 bin 48 otomobilin kaydı yapıldı. Yeni kayıtların yüzde 47,5'ini motosiklet, yüzde 38,4'ünü otomobil, yüzde 9,6'sını kamyonet oluşturdu. Traktör ve kamyonun payı yüzde 1,6'da kalırken minibüs yüzde 0,8, otobüs yüzde 0,4, özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1'lik dilimi aldı.

Minibüs ve otobüs kayıtları arttı

Genel düşüşe karşın iki taşıt türünde artış görüldü. Aylık bazda minibüs kayıtları yüzde 12,2, otobüs kayıtları yüzde 0,3 yükseldi. Aynı dönemde özel amaçlı taşıtta yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7, traktörde yüzde 15,5 azalış yaşandı.

Yıllık kıyaslamada da otobüs yüzde 12,9, minibüs yüzde 0,7 artış gösterdi. Otomobil kayıtları geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 30,5 gerilerken özel amaçlı taşıtta yüzde 14, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4, kamyonette yüzde 4,7 düşüş kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 34,9 milyon oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879'a ulaştı. Kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'si otomobil, yüzde 21,8'i motosiklet, yüzde 14,3'ü kamyonet. Traktörün payı yüzde 6,7, kamyonun yüzde 3, minibüsün yüzde 1,6, otobüsün yüzde 0,6, özel amaçlı taşıtların yüzde 0,3.

Ağustosta ayrıca 917 bin 143 taşıtın devri yapıldı. Devirlerde yüzde 66,4 ile otomobil ilk sırada yer aldı; kamyonet yüzde 13,7, motosiklet yüzde 12,5 pay aldı.

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134'e indi. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 23,1 artarak 41 bin 641 oldu. Böylece sekiz aylık dönemde trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 300 bin 493 arttı.

Ocak-ağustosta kaydedilen otomobillerin yüzde 32,1'i hibrit

Ocak-ağustos döneminde kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilde en yüksek pay yüzde 40,8 ile benzinde oldu. Hibrit araçlar yüzde 32,1, elektrikliler yüzde 18,1 pay alırken dizelin payı yüzde 7,8'de, LPG'nin payı yüzde 1,2'de kaldı.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 otomobilde dağılım farklılaşıyor: bu araçların yüzde 32'si dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,2'si LPG yakıtlı. Hibritlerin payı yüzde 5, elektriklilerin payı yüzde 2,6. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,2.

Ocak-ağustosta kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,5'i 1300 ve altı silindir hacmine sahip. Onu yüzde 16,7 ile 1401-1500, yüzde 14,3 ile 1501-1600 aralığı izledi. 1301-1400 hacimli araçların payı yüzde 10,6, 1601-2000 aralığının payı yüzde 7,9, 2001 ve üstünün payı yüzde 1.

Aynı dönemde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,5'i gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 12'si siyah, yüzde 9,9'u mavi. Yeşil yüzde 5,7, kırmızı yüzde 3,2, kahverengi yüzde 1,3 pay alırken turuncu ve sarının payı yüzde 0,3'te kaldı.