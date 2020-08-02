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Aktüel

Ağrı'da yıldırım isabet eden 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 22:50:02 -
Ağrı'da yıldırım isabet eden 1 kişi yaralandı

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yıldırım isabet eden 1 kişi yaralandı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Karabulak köyü Göze mezrasında akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Mezrada küçükbaş hayvanlarının peşinden giden çocuklarına bakmak için evinden dışarıya çıkan Mehmet Emin Cengiz'in (33), bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cengiz tedavi altına alındı.

Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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