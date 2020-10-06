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Aktüel Ağrı'da gönüllülerden yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarına konser sürprizi
Aktüel

Ağrı'da gönüllülerden yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarına konser sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:12:12 -
Ağrı'da gönüllülerden yüz yüze eğitime başlayan köy çocuklarına konser sürprizi

AĞRI (AA) - Ağrı'da bir araya gelen Gençlik Merkezi müzik grubu gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarında öğrencilere moral vermek amacıyla mini konserler düzenliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kovid-19 salgını döneminde köylerde yüz yüze eğitim gören ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilk olarak Çamurlu köyündeki ilköğretim okulunu ziyaret eden gönüllüler, okul bahçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını gözeterek öğrencilere konser verdi.

Şarkı ve türkülere eşlik ederek keyifli zaman geçiren minik öğrencilere, gönüllüler çeşitli hediyeler dağıttı.

Gençlik Lideri Cihangir Aslan, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerinin azaldığını ancak müzik atölyelerini açık alanlara taşıma kararı aldıklarını söyledi.

Köy köy gezerek öğrencilere mini konserler verdiklerini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin ilk defa bağlama, gitar ve keman gibi çeşitli enstrümanları görmesini sağlıyoruz. Hem şarkı söyleyen gönüllülerimize eşlik ettiler hem de kendileri söylediler. Öğrenciler ilk defa bağlama ya da gitara dokunma şansı buldu. Diğer köylerimizden de bu faaliyetlere benzer talepler geliyor. Bizler de inşallah gönüllü arkadaşlarımızla oluşturduğumuz müzik ekibiyle köy köy dolaşarak öğrencilerimize enstrümanları tanıtmayı ve eğlenceli zaman geçirmeyi umut ediyoruz."

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