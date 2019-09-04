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Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:30
Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde ceviz ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kuşçular köyünde 69 yaşındaki İsmail Türk, yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan ceviz bahçesine giderek ağaca çıktı. Bir süre sonra İsmail Türk’ten haber alamayan yakınları, ceviz bahçesine gitti. İsmail Türk, ceviz bahçesinde yakınları tarafından yerde yatar halde bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrasında yapılan kontrolde İsmail Türk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İsmail Türk’ün cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:30
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