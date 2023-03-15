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Yerel Ağaçtan düşen çiftçi vefat etti
Yerel

Ağaçtan düşen çiftçi vefat etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 10:08:00 -
Ağaçtan düşen çiftçi vefat etti

Olay, Salihli'ye bağlı Çamurhamamı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamurhamamı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Sabri Öztürk (57), Yanıktarla mevkiinde bulunan bahçesindeki ayva ağaçlarını budamaya gitti.

Öztürk'ün evine geri dönmemesi üzerine endişe eden yakınları aramaya çıktı. Bahçeye gittiklerinde Öztürk'ü hareketsiz halde bulan yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Öztürk'ün cansız bedeni, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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