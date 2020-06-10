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Aktüel

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:09:32 -
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Onikişubat ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi’nde bir kedi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen kedinin sesini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.


İtfaiye ekipleri, ağaçtaki kediyi kurtararak yere indirdi. Çevredekilerin alkışlarıyla yere indirilen kedi gözden kayboldu.

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