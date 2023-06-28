Ağaca asılı olan ceset! D-100 kenarında şüpheli ölüm: Hiç vakit kaybetmeden soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde D-100 Karayolu üzerindeki ağaçlık alanda, ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu. ‘Ne yazık ki’ gelişmeyi duyurdular...
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde D-100 Karayolu üzerindeki ağaçlık alanda, ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Şüpheli bulunan ölümde cesedi bulunan kişinin, kendini ayakkabısının bağacığıyla astığı tespit edildi.
Olay, D100 Karayolu İstanbul istikameti Çayırova Köprüsü Bayramoğlu Kavşağındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüler, ağaca asılı halde bir erkek şahsı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, ağaca asılı bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri erkek şahsın, ayakkabı bağcığıyla şüpheli şekilde öldüğünü tespit etti.
Cenazenin 35 yaşlarında olduğu düşünülürken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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