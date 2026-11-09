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5 tonu birden zarar gördü! Sabotaj mı yapıldı?

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IHA Giriş Tarihi:

5 tonu birden zarar gördü! Sabotaj mı yapıldı?

Ordu’nun Akkuş ilçesinde fındık harmanında çıkan yangında yaklaşık 5 ton fındık zarar gördü.

#1
Foto - 5 tonu birden zarar gördü! Sabotaj mı yapıldı?

Olay, ilçenin Gürgenliyatak Mahallesi Halilönü mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

#2
Foto - 5 tonu birden zarar gördü! Sabotaj mı yapıldı?

Edinilen bilgiye göre, Zeki Yılmaz’a (70) ait yaklaşık 100 metrekarelik fındık harman alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - 5 tonu birden zarar gördü! Sabotaj mı yapıldı?

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - 5 tonu birden zarar gördü! Sabotaj mı yapıldı?

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, harmanda bulunan yaklaşık 5 ton fındığın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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