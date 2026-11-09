COP31'de "yeşil sanayileşme" için kritik adım: Türk Telekom ile SANKO'dan işbirliği

Yeşil Bölge'de Bilim ve Teknoloji Hub'ındaki Türk Telekom standında gerçekleştirilen imza törenine, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu katıldı.

İşbirliği ile Türk Telekom'un özel, güvenli ve yüksek hız sunan yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi PLTE ile SANKO Holding'in TBH Port Adana'daki operasyonları yenilikçi çözümlerle buluşarak daha verimli ve daha sürdürülebilir hale gelecek.

Şahin, imza töreninden önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelede geleceğin ekonomi, sanayi ve sosyal yaşam gündemini de belirlediğini söyledi.

Bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla herkes için eşit bir dijital gelecek inşa ederken teknoloji birikimiyle kurumların dijital dönüşüm sürecine katkı sunmayı ve küresel rekabetteki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Şahin, şöyle konuştu: "Yeni nesil bağlantı teknolojileri ve 5G yalnızca daha yüksek hız sunan bir çözüm değil üretimden lojistiğe, operasyonel verimlilikten güvenliğe kadar pek çok alanda dönüşüm sağlayan güçlü bir ekosistem sunuyor. Bugüne kadar sağlıktan üretime, spordan kültür sanata kadar farklı alanlarda geliştirdiğimiz öncü uygulamalarla 5G ve yeni nesil bağlantı teknolojilerinin potansiyelini gerçek projelere dönüştürdük. SANKO ile TBH Port Adana'da hayata geçirdiğimiz işbirliği de bu vizyonun önemli örneklerinden biri oldu. Teknolojinin gücüyle, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimize katkı sunan 'akıllı liman' projesini ülkemizin ev sahipliğini yaptığı küresel iklim zirvesinde COP31 duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Akıllı liman projesinin COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme başlığını sahada somut değere dönüştüren önemli bir adım olduğunu vurgulayan Şahin, bu projenin Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede ortaya koyduğu ortak sorumluluk, ortak hedefler ve ortak eylem anlayışına önemli bir katkı sunduğuna inandıklarını kaydetti.

Bu projenin yalnızca liman işletmeciliğinde yeni nesil teknolojilerin kullanımına öncülük etmekle kalmadığını, aynı zamanda endüstriyel alanlarda 5G dönüşümünün temelini oluşturan stratejik bir model ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, "Yenilikçi çözümlerimizle, sektörlerin rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunan projelere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

"COP31 ZİRVESİ SANAYİNİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN TARİHİ BİR EŞİK NİTELİĞİNDE"

Konukoğlu da SANKO Holding olarak, sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda dijitalleşme ve yeşil dönüşümü birbirini tamamlayan iki stratejik kaldıraç olarak konumlandırdıklarını dile getirdi.

COP31 zirvesinin sanayinin geleceğini şekillendiren küresel taahhütlerin ve somut eylemlerin buluştuğu tarihi bir eşik niteliğinde olduğunu anlatan Konukoğlu, "Türk Telekom işbirliğiyle TBH Port Adana'da hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk 5G akıllı liman projesi, özel kablosuz bağlantı altyapısıyla süreçlerimizi daha güvenli, kesintisiz ve veri odaklı hale getirecek. Liman operasyonlarımızda gerçek zamanlı izleme, ileri otomasyon ve enerji optimizasyonunu mümkün kılan bu altyapı yatırımı, aynı zamanda COP31 Eylem Gündemi'nin yeşil sanayileşme vizyonunu sahada somut bir uygulamaya dönüştürüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin ve Konukoğlu, işbirliği protokolünü imzaladı.