Türk casusu olduğu iddiası: Ermenistan, Japon Akademisyen Wakizaka'nın ülke ile ilişkisini kestiler!

Japon Akademisyen Keisuke Wakizaka, 'Türk casusu' olduğu iddiasıyla Ermenistan'dan sınır dışı edildiğini duyurdu. Wakizaka, başından geçenleri Haber Global'e anlattı.

Japon Akademisyen Keisuke Wakizaka; Türkçe, Ermenice ve Japonca tweet atarak Ermenistan tarafından sınır dışı edildiğini duyurdu. Wakizaka sınır dışı olma gerekçesi olarak Ermenistan'ın kendisini 'Türk casusu' olmakla suçladığını belirtip Twitter'dan bu durumu Türkiye ve Japonya dışişleri bakanlıklarına iletti.

Wakizaka tweet'lerinde şöyle yazdı:

"Bugün Kafkasya üzerine çalışan bir akademisyen olarak, Ermenistan'dan sınır dışı edildim. Türk ajanı olmakla suçlanıp, hakaretlere uğradım. Ermeni polisler bana küfürler ettiler. Ermenice bildiğim için bütün söylenenleri net bir şekilde anladım.

Ermenistan'ın yaptığı istenmeyen ziyaretçi listesinde bir akademisyenin olması gerçekten çok komik. Bu ne diplomatik teamüllere ne de misafirperverliğe uygun bir davranış değil. Bu olsa olsa bir skandal."

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HABER GLOBAL' E ANLATTI!

Ermenistan'dan sınır dışı edildiğine belirten Wakizaka yaşadıklarını Haber Global'e anlattı.

Türkiye'de yaşayan Kafkasya üzerine çalışan Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Wakizaka, "Ermeniceyi biliyordum. Bölgeyi yakından tanımak istiyordum. Ermeni köylerine gidip, tarih kitaplarını okumak istiyordum. Birçok Ermeni arkadaşım vardı onlarla temas kurmak istiyordum. 2020'de gittiğimde sorun yaşamadı. Ama bu sefer arkadaşlarımı görmeye ve turist olarak ülkeyi görmek için Ermenistan'a giriş yapmaya çalıştım. Protokol kontrolünde sorun çıkardılar. Oradaki güvenlik güçleri beni başka noktaya götürdüler." dedi.

"BANA MANEVİ İŞKENCE YAPTILAR!"

"Pasaportuma baktılar, elimde telefon vardı ama benim kimseyle konuşmama izin vermediler" diyen Wakizaka, "Telefonumdaki fotoğraf, sosyal medya uygulamalarını tek tek incelediler ve orada benim Türk milliyetçi arkadaşlarımla fotoğrafımı gösterip beni casus olarak suçladılar. Bu Ermenistan'da çekilen bir fotoğraf değil, Türkiye'de çekilen bir fotoğraf. Ben Ermenistan'da objektif şekilde analizler yapmaya, makaleler yazmaya çalışmıştım. Oradaki insanlar bunu tehlike olarak görmüş ve beni casus olarak suçlamış. Ondan sonra her türlü psikolojik baskıyı yani manevi işkenceyi denemeye çalıştılar. Arkadaşlarımın yanına gidecektim ben deyince masaya sert bir biçimde vurdular, bağırdılar, kafama silah dayayıp bana psikolojik işkence uyguladılar." diye konuştu.

Wakizaka, "Beş altı saat beni odada tuttular. Oradaki güvenlik güçleri, Taşnakçı biriydi. Ermenistan'ın Karabağ söylemlerini bana psikolojik baskıyla kabul ettirmeye çalıştı. Ben akademisyen olduğum için doğru şeyleri söylemek zorundayım. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunu söyleyince beni tehdit etti" dedi.

"TAŞNAKÇILAR DEVLET KADROLARINDA HALA AKTİF"

Wakizaka, "Ermenistan'ın siyasal yapısına baktığımızda ben Paşinyan'ı eleştirmedim. Şu an Ermenistan'da Türkiye ile ılımlı ilişkiler kurmaya çalışan Paşinyancılar ve Türkiye ile çatışmacı zihniyete sahip Taşnakçı, Asalacı insanlar var. Bu ikisi arasında ciddi kavgalar devam ediyor. Devletin önemli kadrolarında hala Taşnakçılar daha aktif." dedi.

Wakizaka son olarak ise "Sonuçta beni serbest bıraktılar. Arabayla Gürcistan sınırına götürdüler ve oradan Gürcistan'a giriş yaptım." diyerek sözlerini tamamladı.(Haber Global)