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Aktüel Afyonkarahisar'dan 30 ülkeye maden suyu ihracatı
Aktüel

Afyonkarahisar'dan 30 ülkeye maden suyu ihracatı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:24:32 -
Afyonkarahisar'dan 30 ülkeye maden suyu ihracatı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın zengin yer altı kaynaklarından elde edilen mineralli sular, Avşar Maden Suyu markasıyla 30 ülkeye ihraç ediliyor.

Avşar Maden Suyu firmasından yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 330 bin metrekareye inşa edilen tesislerdeki üretimin yüzde 25'inin, 30 ülkeye ihraç edildiği ve firmanın, 2023 hedefleri için sağlam adımlarla ilerlediği bildirildi.

Geçen yılı 65 milyon liralık ciro ile kapatan firmanın, 2020 sonunda 130 milyon liralık ciro performansını yakalamayı ve satışlardaki ihracat payını 2023'de daha yüksek seviyelere çıkartmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin mineralli sular açısından ilk 10 ülke arasında yer aldığı anımsatıldı.

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, global bir marka olma hedefiyle çıktıkları yolda sürdürülebilir büyüme stratejisiyle davrandıklarını ve yeni pazarlarda varlık göstermeye devam ettiklerini aktardı.

Bugün 30 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine can suyu olduklarını dile getiren Demirel, şunları kaydetti:

"Kosova, Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Irak, Suriye, Libya, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Dubai, Amerika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Güney Afrika, Bahreyn, Kuveyt, Çin, Tayvan ve Güney Kore ihracat yaptığımız ülkelerden bazıları. İlerleyen dönemlerde farklı ülkelere de açılacağız. Operasyonlarımız sürüyor. En büyük ihracat pazarımızı Uzakdoğu oluşturuyor. Ülkemizin topraklarından çıkan yüzde 100 doğal maden suyumuzu dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."

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