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Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 01:47:31 -
Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mustafa D. (26) idaresindeki 42 AEA 574 plakalı otomobil, Emirdağ - Çay kara yolunda Bolvadin Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi karşısında devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muharrem D. (27), Muhammed T. (27), Mehmet Said E.(26), Berke V. (22) ve Mahmut V. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Muharrem D, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Muhammed T. ile Mahmut V'nin, ileri tetkik ve tedavileri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.




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