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Aktüel

Afyonkarahisar'da iki bina karantinaya alındı

2020-04-22 19:09:51 -
Afyonkarahisar'da iki bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki bina karantinaya alındı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında Menderes Mahallesi ile İncili Mahallesi'ndeki iki binaya giriş ve çıkışların 14 gün süre ile yasaklanmasına ve bu süre içerisinde binaların belirli periyotlarda kontrollerinin emniyet güçlerince yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kurul ayrıca, ilçe merkezinde muhtelif yerlerde güvenlik noktaları oluşturulup, her bir noktada emniyet görevlileri, belediye zabıta ekiplerince günlük denetim yapılmasını kararlaştırdı.





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