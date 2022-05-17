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Yerel Afyonkarahisar'da araçlar havadan denetlendi
Yerel

Afyonkarahisar'da araçlar havadan denetlendi

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde 370 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 5 araç sürücüsüne bin 885 TL trafik cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:57:00 -
Afyonkarahisar'da araçlar havadan denetlendi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince trafik uygulama noktalarında hem araç hem de seyyar olarak kullanılan radar ile araç hızı, sınıfı, şeridi lokasyonu plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri, her bir araç için tespit edildi.

Son zamanlarda meydana gelen otobüs kazalarının önlenmesine yönelik kontrol noktasına giren otobüsler de denetlendi.

Jandarma trafik timlerinde görevli personel tarafından otobüs yolculuklarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda otobüs şoförü ve yolculara bilgilendirme faaliyetleri anlatıldı.

Yapılan denetimlere İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topçu, Şuhut Kaymakamı Refiki Edanur Yurt, Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üst. Hasan Yasıkaya, Sinanpaşa Jandarma Komutanı İzzet Güneş, İl Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Gören de katılım sağladı.

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