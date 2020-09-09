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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 45,70 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 14:56:19 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45,70 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

45,70

45,70

Karkas et

HTS

36,75

39,56

Dana eti

HTS

37,45

37,45

Buğday

HMS

1,47

2,02

Arpa

HMS

1,30

1,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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