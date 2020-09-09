Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 45,70 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 45,70 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
45,70
|
45,70
|
Karkas et
|
HTS
|
36,75
|
39,56
|
Dana eti
|
HTS
|
37,45
|
37,45
|
Buğday
|
HMS
|
1,47
|
2,02
|
Arpa
|
HMS
|
1,30
|
1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili