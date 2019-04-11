Afyonkarahisar en çok tarım arazisine sahip 12’nci il

Afyonkarahisar’da 2017 yılında 4 milyon 582 bin 603 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artış göstererek 4 milyon 657 bin 350 dekar oldu. Afyonkarahisar böylece en fazla tarım arazisine sahip 12’nci il konumunda.

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre; 2017 yılında Türkiye’deki toplam tarım alanı 233 milyon 850 bin 927 dekar iken 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 231 milyon 999 bin 458 dekar oldu. 2018 yılı geçici verilerine göre ülkemizdeki tarım alanlarının yüzde 66,5’ini (154 milyon 359 bin 791 dekar) tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 15,1’ini (35 milyon 127 bin 733 dekar) nadas alanı, yüzde 14,9’unu (34 milyon 623 bin 870 dekar) meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı, yüzde 3,4’ünü (7 milyon 836 bin 320 dekar) sebze bahçeleri alanı ve binde 0,2’sini (51 bin 744 dekar) süs bitkileri alanı oluşturuyor.

2018 yılı geçici verilerine göre ülkemizde toplam tarım alanı miktarı en yüksek olan 5 il sırasıyla Konya (18 milyon 908 bin 287 dekar), Ankara (11 milyon 893 bin 649 dekar), Şanlıurfa (10 milyon 540 bin 022 dekar), Sivas (7 milyon 793 bin 882 dekar) ve Yozgat (6 milyon 149 bin 664 dekar). Toplam tarım alanı miktarı en düşük olan 5 il ise sırasıyla Yalova (112 bin 821 dekar), Artvin (298 bin 940 dekar), Bingöl (302 bin 992 dekar), Karabük (337 bin 488 dekar) ve Ardahan (389 bin 493 dekar) oldu.

Ege Bölgesinde 2017 yılında 27 milyon 575 bin 972 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artış göstererek 27 655 364 dekar olmuştur. Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam tarım alanı en büyük olan il 4 985 997 dekar ile Manisa olurken, toplam tarım alanı en küçük olan il 2 milyon 150 bin 484 dekar ile Uşak ilidir.

Afyonkarahisar ilinde 2017 yılında 4 milyon 582 bin 603 dekar olan toplam tarım alanı miktarı 2018 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artış göstererek 4 milyon 657 bin 350 dekar oldu. Afyonkarahisar bu değer ile en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye’de 12’nci, Ege Bölgesi illeri arasında ise 2’nci il konumunda.

2018 yılı geçici verilerine göre Afyonkarahisar’daki tarım alanlarının yüzde 77,1’ini (3 milyon 591 bin 545 dekar) tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 17,3’ünü (805 bin 499 dekar) nadas alanı, yüzde 1,7’sini (76 bin 868 dekar) sebze bahçeleri alanı, yüzde 3,9’unu (183 bin 437 dekar) meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı ve milyonda 0,2’sini (1 dekar) süs bitkileri alanı oluşturuyor.