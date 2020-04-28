  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afrin’deki patlamada ölü sayısı 23’e, yaralı sayısı 43’e yükseldi

Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü tankerin infilak etmesi sonucu ölü sayısının 23’e, yaralı sayısının 43’e yükseldiği açıklandı.

2020-04-28 17:28:17 -
Afrin’deki patlamada ölü sayısı 23’e, yaralı sayısı 43’e yükseldi

Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü tankerin infilak etmesi sonucu ölü sayısının 23’e, yaralı sayısının 43’e yükseldiği açıklandı.


Suriye’nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü tanker infilak etti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yaralıların sayısı ise 43’e yükseldi. Patlama sonucu çıkan yangın, tankere yakın olan araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı