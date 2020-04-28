  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı araç saldırısında ölü sayısı 40’a ulaştı

Suriye’nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında ölü sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaralı sayısı 47’ye yükseldi.

2020-04-28 18:59:02 -
Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı araç saldırısında ölü sayısı 40’a ulaştı

Suriye’nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında ölü sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaralı sayısı 47’ye yükseldi.



Suriye’nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik bombalı araç saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi. Patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevredeki mağazalar ve arabaların büyük hasar gördüğü açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı